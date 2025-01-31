В затонувших танкерах может оставаться почти 4 тысячи тонн мазута

В затонувших в Черном море частях танкеров может находиться еще до 3,9 тысяч тонн мазута, заявил замглавы "Морспасслужбы" Александр Науменко.

После крушения затонувшие части танкеров были загерметизированы водолазами, добавил он. Сейчас ответственные лица ежедневно проверяют затонувшие части на наличие протечек, пишет "Интерфакс".

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, корму танкера "Волгонефть-239", севшую на мель у порта Тамань, начали демонтировать. Завершить эти работы планируют до конца марта.

Ранее из танкера откачали более 1,4 тысячи тонн нефтепродуктов, провели промывку внутренних емкостей и дегазацию.

Как сообщалось, экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Как заявил судовладелец, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. В тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212". Он также разломился. Оба судна в общей сложности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239" находится на мели у мыса Панагия. Ее готовят к утилизации. Остальные три фрагмента танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.