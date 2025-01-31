Противники мусорного полигона в Сысерти уже пятый день выходят к резиденции губернатора

У резиденции губернатора Свердловской области уже пятый день проходят пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе. Активисты утверждают, что за это время к ним так никто и не вышел, из-за чего они могут предположить, что власти продолжают игнорировать их мнение по этому вопросу.

В Екатеринбург уже приезжали жители Верхней Боевки, которая находится всего в 3 км от будущего мусоросортировочного завода, фермеры, рискующие остаться без работы, и просто жители Сысертского муниципального округа, которые призвали губернатора Евгения Куйвашева отменить постановление арестованного экс-министра ЖКХ Смирнова и наконец выйти на диалог с народом.

"Приехала требовать от губернатора Куйыышева, чтобы он отменил указ Смирнова о постройке полигона на наших сельхозугодиях. Особенно у деревни Андреевка. Мы хотим, чтобы наши дети росли на чистом воздухе, пили чистую воду, чтобы у нас были экологически чистые продукты", - сказала на пикете Людмила Михайловна из села Новоипатово.

На ее плакате надпись: "Губернатор, отмени приказ подследственного экс-министра Смирнова или уйди в отставку!"

27 января инициативная группа направила губернатору обращение с просьбой утвердить состав рабочей группы по вопросу мусорного полигона, создание которой ранее взяло под контроль Минприроды РФ.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.

Недавно бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова арестовали по делу о коррупции. В чем суть обвинения, пока не сообщается.