Российский экипаж судна Silver Dania задержали в Норвегии

Власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Как пишет ТАСС, сейчас идет допрос моряков.

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Судно принадлежит Норвегии, но все члены его экипажа — россияне. Оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

27 января контейнеровоз Baltic Summe под управлением российского экипажа задержали спецслужбы Испании и США. Как пишет Mash, корабль следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Его заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки.

Как рассказали Telegram-каналу моряки, на борт высадились около 20 силовиков, после чего корабль отбуксировали в порт Виго. Экипаж удерживали трое суток. При этом иностранцы вели себя нагло, угрожали экипажу оружием и обещали подкинуть наркотики.

Пригласить российского консула нашим согражданам не разрешили.