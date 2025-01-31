Глава Думы Астрахани встретился с астраханцами в Штабе общественной поддержки

Активные жители города Астрахани побывали на приеме у председателя Городской думы с обращением по устранению аварийной ситуации затопления подвала дома по ул. Свердлова, 12. Они рассказали, что уже долгое время жители МКД по пер. Щепной страдают от постоянных прорывов на сетях водоотведения, в результате чего образовались стойкие неприятные запахи, появился грибок и плесень, а также, со слов жителей, началось разрушение фундамента.

Игорь Седов ситуацию взял на контроль.

В ближайшее время глава городской Думы намерен обратиться к руководству МУП «Астрводоканал» для устранения аварийной ситуации.

Кроме того, горожане обратились к председателю Гордумы с вопросом о переносе частной контейнерной площадки. Дело в том, что отходы из контейнеров вывозятся несвоевременно и происходит замусоривание прилегающей к МКД территории.

Игорь Седов запланировал выездное совещание по этому адресу совместно с представителями районной администрации и депутатом по округу, чтобы оперативно разобраться в данной ситуации.