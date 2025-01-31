31 Января 2025
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Политика В бывшем СССР
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Двоевластие в Киеве? Кличко и люди Зеленского сцепились по поводу полномочий

В Киеве обострение противоречий между мэром города Виталием Кличко и людьми Зеленского. На днях Кличко обвинил ставленников Зеленского в том, что они "разбалансируют" власть и уничтожают местное самоуправление.
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Кличко записал специальное видеообращение. Он сказал, что Зеленский занят войной, а его люди тем временем "занимаются политическими интригами, и эти процессы становятся критическими", потому что они создают угрозу жизнеобеспечению украинской столицы.

"Манипуляции, вранье, нарушение законных процедур, уголовные дела по надуманных основаниям. Все это делается с целью дискредитации власти столицы для паралича жизнеобеспечения города... Бесконечными обысками останавливают работу коммунальных предприятий, деморализуют сотрудников", - сказал Кличко.

Причина - в военно-гражданских администрациях (ВГА), введенных вскоре после начала СВО. Они не только отчасти дублируют функции местных советов, но и пытаются прибрать к рукам как можно больше власти. Так, "новый начальник киевской ВГА без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов". И нарушает закон, беря на себя полномочия городского совета.

"Военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", - подчеркнул Кличко.

В ответ глава ВГА Тимур Ткаченко обвинил Кличко в бездействии и "политическом шоу", потому что проблемы города не решаются. А позже заявил о существовании теневых схем, из-за которых город теряет доходы. Но Кличко блокирует создание специальной рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Центральная же власть пойдет до конца. Тем более что Киев выделил на армию всего-то 5 миллиардов гривен (чуть более 100 миллионов долларов). Богатый Киев мог бы дать гораздо больше, сказал Ткаченко.

Кличко давно конфликтует с Зеленским. Еще в 2023 году, когда начались военные неудачи, он сказал, что это личная вина Зеленского, который к тому же обещает невыполнимое. Противоречия между центром, стремящимся к максимальному контролю над регионами, и региональными властями, желающими иметь как можно больше полномочий и иметь как можно больше автономии от Киева, всегда были одной из главных движущих сил внутренней политики на Украине. А местные политологи постоянно напоминают о том, что внутренняя грызня может привести нынешнюю Украину к судьбе УНР.

Теги: украина, кличко, зеленский


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