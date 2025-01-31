31 Января 2025
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Наука и техника Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Томская область и «Росатом» рассматривают проект создания Центра научно-технологического превосходства

Глава Томской области открыл совещание с заместителями генерального директора государственной корпорации «Росатом» Татьяной Терентьевой и Александром Локшиным, которое прошло на площадке Сибирского химического комбината ЗАТО Северск.

Владимир Мазур напомнил, что 2025 - это год 80-летния отечественной атомной отрасли, история которой началась, как известно, на томской земле.

«Открытие и использование ядерной энергии занимает особое место среди величайших научно-технических достижений ХХ века. Атомная энергетика оказала огромное влияние на развитие всей нашей страны, и томичи золотыми буквами вписали свои имена в ее историю, – сказал губернатор Владимир Мазур. – Атомная эпоха нашего региона началась с основания Сибирского химического комбината в 1949 году, и сегодня СХК - одно из крупнейших предприятий Томской области».

В ходе совещания губернатор дал высокую оценку реализации уникального для мировой атомной энергетики проекта «Прорыв». Он отметил, что Правительство РФ объявило о планах создания к 2042 году Северской АЭС с двумя реакторами на быстрых нейтронах.

Также Владимир Мазур подчеркнул - активного сотрудничества региона с госкорпорацией "Росатом" потребует и участие в национальном проекте «Новые атомные и энергетические технологии».

На совещании также обсуждали взаимодействие в сфере образования, науки и производства для решения задач технологического развития. Отдельно рассмотрели итоги работы «Передовой инженерной школы» Томского политехнического университета, которая готовит кадры и цифровые решения для интеллектуальной энергетики, где в интересах индустриальных партнеров ученые развивают 11 научных проектов. Достигнуто уже более 180 уникальных результатов интеллектуальной деятельности.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«Предложил «Росатому» участие в реализации государственной программы «Научно-технологическое развитие Томской области». Готовы детально обсудить содействие госкорпорации в создании Центра научно-технологического превосходства «Энергия будущего». Миссия центра – обеспечить технологическое лидерство энергетики России через долгосрочное инвестирование в науку и инновации. Центр позволит сфокусировать ресурсы для создания, тестирования и внедрения передовых технологий по направлению новой атомной энергетики. И, конечно, усилит взаимодействие Томской области и «Росатома» для решения важнейших государственных задач, которые ставит перед страной, отраслью, регионами Президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, росатом, северск, сибирский химический комбинат, атомная энергетика, передовая инженерная школа


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