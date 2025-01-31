Роскомнадзор зафиксировал жалобы абонентов на работу "Ростелекома"

Абоненты "Ростелекома" жалуются на проблемы в работе оператора. Обращения начали поступать с 10:45 мск.

"По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Позже "Ростелеком" сообщил РИА Новости, что произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети в Чувашии, на других регионах это не отразилось.

24 января массовые сбои произошли в работе Рунета. Многие пользователи пожаловались на проблемы при загрузке сайтов.

Вечером 14 января также возникли проблемы с доступом к сети. Они коснулись практически всех операторов и провайдеров, включая "Ростелеком", "Дом.ру", МТС, "Мегафон", "Билайн", а также затронули работу государственных сайтов. Пользователи даже сообщали о том, что помимо интернета на время полностью пропала мобильная связь. У части пользователей открывались только мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также соцсеть VK.

Неполадки с доступом во всемирную сеть продолжились и на следующий день. 15 января скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе. В РКН это объяснили повреждением магистрального кабеля в Татарстане в результате проведения земляных работ сторонней организацией.