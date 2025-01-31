Мишустин: интернет будет даже в Арктике
Четыре новых спутника запустит Россия в 2026 году. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty, пишет ТАСС.
Аппараты обеспечат скоростным широкополосным интернетом всю территорию страны, включая Арктику.
"В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять, в том числе, услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону", - сказал Мишустин.
Он добавил, что через год будет создана основа для собственной низкоорбитальной группировки. Будут работать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности в интернете не только России, но и всех стран Евразийского союза. Вся техника - на основе российских технологических решений.