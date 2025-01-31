Мишустин: интернет будет даже в Арктике

Четыре новых спутника запустит Россия в 2026 году. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty, пишет ТАСС.



Аппараты обеспечат скоростным широкополосным интернетом всю территорию страны, включая Арктику.

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"В следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять, в том числе, услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону", - сказал Мишустин.

Он добавил, что через год будет создана основа для собственной низкоорбитальной группировки. Будут работать около 300 аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности в интернете не только России, но и всех стран Евразийского союза. Вся техника - на основе российских технологических решений.