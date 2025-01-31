31 Января 2025
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Политика В России
Фото: Reuters

"Украинцы истощены". Бывший секретарь Зеленского призвала немедленно прекратить огонь

Украине жизненно необходимо немедленное прекращение огня, так как военный конфликт с каждым днем все больше истощает страну. Об этом заявила в статье для американского журнала The Time бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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Статья явным образом вызвана изменившимися внешними условиями. Она пишет, что Зеленский настроен воевать, но есть правда жизни, которая неизбежно заставляет себя признать. И состоит в том, что бесконечная война истощает страну и население. Опросы показывают, что 38% украинцев готовы пойти на территориальные уступки в обмен на мир (по другим данным - более 50%). Но Мендель подозревает, что таких людей гораздо больше. Россию невозможно победить военным путем, поняла она. Так зачем же продолжать воевать? Люди бегут за границу. Украине нужен мир прямо сейчас. Это не капитуляция, а спасение страны.

При этом она указывает, что временное перемирие позволит усилить армию.

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что это "главное, о чем дуре лучше было бы молчать", потому что "в Москве прочтут и… сделают выводы".

В целом все западные СМИ уже давно пишут, что Украине придется пойти на тяжелый компромисс, но Зеленский пока упирается. Канал "Легитимный" пишет, что западные аналитические центры пришли к выводу, что в 2026 году украинская армия может вообще потерять боеспособность, что приведет к неконтролируемым последствиям. Зеленский об этом знает, но ему предлагают рискнуть будущим Украины ради личного будущего и будущего демпартии, где готовы пожертвовать Украиной ради борьбы против вернувшегося президента США Дональда Трампа.

Теги: украина


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