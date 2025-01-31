Начальником полиции Екатеринбурга может стать Виктор Позняк

Виктор Позняк станет начальником управления УМВД Екатеринбурга. Это утверждает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

По данным канала, в новую должность Позняк вступит уже в следующий понедельник - 3 февраля. В этот же день в 11.00 его официально представят личному составу. На новом посту он сменит нынешнего начальника - Максима Метелицу.

Накануне.RU запросило комментарий в пресс-службе городского УМВД.