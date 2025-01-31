У троих человек, погибших в авиакатастрофе в США, были российские паспорта

Три человека, которые погибли в авиакатастрофе в США, имели российские паспорта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что это данные посольства России.

Информация еще по одному пассажиру проверяется, добавила Захарова. "Есть понимание, что российский паспорт мог быть", - приводит ее слова ТАСС.

30 января в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.

На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Власти США сообщили не рассчитывают найти выживших. На борту самолета находились, в том числе, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, а также несколько действующих американских спортсменов.

Как сообщалось, 40 тел погибших извлекли из реки на месте авиакатастрофы в США.