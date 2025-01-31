В поселке Боровский состоялся юбилейный отчетный концерт студии эстрадного танца «Синяя птица»

В поселке Боровский (Калужская область) прошел юбилейный отчетный концерт студии эстрадного танца «Синяя птица».

В зрительном зале ЦКиД «Родонит» поселка Боровский на юбилейном отчетном концерте показали свое мастерство воспитанники студии эстрадного танца «Синяя птица», которой руководит Вера Мельникова.

Концерт стал двойным юбилеем: студия эстрадного танца "Синяя птица" отмечала свой 25-летний юбилей, а ее руководитель личный 50-летний юбилей.

Студия эстрадного танца "Синяя птица" создана в 1999 году. За время существования студии поставлено и показано зрителям большое количество разножанровых танцевальных концертных номеров. Коллектив "Синяя птица" принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях, является победителем районных, областных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

Зрители громкими овациями принимали каждый творческий номер этого замечательного коллектива.