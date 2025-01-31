Калужский совет ветеранов с 50-летним юбилеем поздравил Юрий Моисеев

Совет ветеранов города Калуги был основан 30 января 1975 года.

Его первым председателем стал участник Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Янкелевич. Далее авторитетный совет возглавляли Михаил Михайлович Данилов и Александр Яковлевич Унтилов.

Напомним, что при непосредственном участии совета ветеранов в Калуге был создан пост №1, воинский мемориал на Пятницком кладбище, мемориал 50-й армии и памятник медицинским сестрам.

В честь 50-летнего юбилея калужского Совета ветеранов в Доме музыки был организован праздничный концерт.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил членов совета и вручил им почётные грамоты.

«Уже полвека в нашем городе работает организация, объединившая неравнодушных и целеустремленных людей. Совет занимается проблемами и судьбами ветеранов, защищает их права, ведёт большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Благодарю вас, дорогие друзья, за активную жизненную позицию и плодотворный труд! Пока жива связь поколений, нашу страну никто не сможет победить!», – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления.