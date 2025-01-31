40 тел погибших извлекли из реки на месте авиакатастрофы в США

40 тел погибших извлекли из реки на месте авиакатастрофы в США, сообщает CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.



"Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек", — говорится в публикации.

По данным телеканала, некоторые тела вынесло на берег. По предположению следователей, оставшиеся погибшие находятся в "хвосте" упавшего самолета. Тудак пока нет доступа. Дайверы пока приостановили работу, они возобновят поиски в светлое время суток.

Тела троих военных, которые находились на борту упавшего вертолета, спасатели нашли. Их личности не раскрывают, сообщил телеканал NBC Washington.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже связался с Россией и будет всячески способствовать передаче тел россиян, погибших при столкновении пассажирского самолета и военного вертолета. Президент также подтвердил, что выживших при авиакатастрофе нет.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета, сообщила газета The Washington Post. Издание изучило аудиозаписи радиопереговоров.

Газета пишет, что рейс авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд (штат Коннектикут) заходил на посадку, когда у него на пути возник вертолет. Самолет ушел на второй круг и сел со следующей попытки.