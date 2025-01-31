В Тюмени цыганка придумала себе ребенка, чтобы украсть у государства свыше 700 тысяч рублей

В Тюменской области 34-летняя цыганка решила обмануть государство и получить социальные пособия в связи с рождением ребенка. Для этого женщина получила фиктивную справку о том, что родила в Перми ребенка, в домашних условиях. В результате женщина получила социальные пособия и выплаты на сумму более 700 тыс. руб., сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

В прокуратуре региона подтвердили, что уголовное дело о мошенничестве при получении пособий на сумму свыше 700 тыс. руб., направлено для рассмотрения в суд. Подозреваемой предъявлено обвинении в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

В прокуратуре также сообщили, что подозреваемой помогал знакомый. В отношении него также было возбуждено дело, но он умер и дело было прекращено.

"На основании справки женщина оформила фиктивное свидетельство о рождении у нее дочери и обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования и в областной департамент социального развития за назначением и выплатой социальных пособий в связи с рождением ребенка. Пособия женщине были назначены", - говорится в сообщении.

По делу также заявлены гражданские иски о взыскании причиненного бюджету ущерба.