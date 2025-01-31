МИД: Процесс исключения "Талибана"* из списка террористов идет

Процесс исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций идет, сообщили в МИД России.

"На данном этапе, естественно, воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет", - сказали РИА Новости в министерстве.

"Когда решение будет принято, вы об этом узнаете", - добавили в МИД.

Напомним, в декабре 2024 года в России приняли закон, позволяющий исключить организацию "Талибан"*, руководящую Афганистаном с 2021 года, из списка запрещенных.

Согласно законопроекту, запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ