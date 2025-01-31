В Волгоградской области после атаки ВСУ загорелся НПЗ

В Волгоградской области из-за дронов, выпущенных ВСУ, загорелся нефтеперерабатывающий завод. О возгорании высказался губернатор региона Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - приводит слова Бочарова пресс-служба правительства области.

Отметим, всего за ночь над Россией сбиты 49 бесплиотников, из них над Волгоградской областью – восемь.