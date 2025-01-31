На месторождениях ЯНАО успешно прошли испытания отечественного реагента для буровых

"Газпром нефть" с партнерами разработала и успешно испытала первый отечественный органобентонит – важнейший компонент для буровых растворов. Как сообщили Накануне.RU в компании, он поможет повысить эффективность бурения и экологичность строительства скважин.

Отечественный продукт показал свою эффективность в испытаниях на ямальских месторождениях. Они проходили по стандартам Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), включали полный цикл исследований и подтвердили соответствие материала отраслевым требованиям. По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Ивана Петрова, отечественный органобентонит готов к тиражированию в отрасли.

"Это решение поможет реализации наших проектов и станет вкладом в развитие всей нефтегазовой промышленности России", - подчеркнул он.

В ближайшей перспективе органобентонит будет выведен на рынок и станет доступен для промышленного применения на российских месторождениях.

"Вместе с партнерами мы создаем продукты, которые отвечают запросам рынка и позволят в будущем обеспечить стабильную добычу в условиях усложнения запасов углеводородов", - отметил начальник департамента по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Огородов.

Отметим, что новый компонент создан на основе бентонита. Материал устойчив к химическим воздействиям и отличается смазывающими свойствами, что обеспечило ему востребованность в промышленности. Состоящий из натуральных компонентов бентонит безопасен для человека и природы и широко используется в производстве продуктов питания. В нефтегазовой отрасли органобентонит применяется для повышения вязкости буровых растворов. Создаваемые на его основе смеси увеличивают эффективность, безопасность и обеспечивают экологичность строительства скважин.