Массированную воздушную атаку ВСУ отражали прошедшей ночью в Ростовской области

Массированную воздушную атаку ВСУ отразили прошедшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Как сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Атаки были совершены на Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, в Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

Пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов.

"На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется", - написал Слюсарь.

ВСУ ежедневно атакуют дронами приграничные и центральные регионы России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

Ранее двухлетний ребенок и его мама погибли при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Разумное Белгородской области. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще два человека – отец и еще один ребенок - получили ранения. Их доставили в больницы. Дом частично разрушен.