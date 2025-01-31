31 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Учителя предложили ввести понятие "сверхурочной работы"

В России учебная нагрузка учителя более 18 часов в неделю или работа соцпедагогов и воспитателей свыше 36 часов должна оплачиваться как сверхурочная.

Об этом говорится в письме профсоюза "Учитель" в адрес Минпросвещения. Это связано с окончанием общественного обсуждения проектов приказов ведомства. Один из них — "О продолжительности рабочего времени педагогических работников". Как считают учителя, проект документа негативно скажется на системе образования, "закрепив сложившуюся абсолютно дискриминационную систему оплаты труда педагогических работников", или приведет к урезанию зарплат педагогов.

Как заявил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, в настоящее время учителя в среднем работают на 1,5–2 ставки. Причина тому - маленькие зарплаты, из-за чего люди выбирают себе нагрузку, чтобы хоть что-то получать, и нехватка учителей, потому что на такую зарплату люди не идут.

Другой зампред организации Татьяна Куприянова считает, что надо повышать на федеральном уровне гарантии оплаты труда, в виде ставок заработной платы, чтобы люди шли в школы, сообщают "Известия".

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что индексация зарплат учителей с января - это насмешка. Нужно сделать то, что было обещано, - довести их зарплату до средней по региону. Для этого нужно как минимум удвоить зарплату педагогам.

Теги: учителя, образование, школа


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