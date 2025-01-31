Власти обсуждают повышение порога по нулевому НДС для общепита

Власти РФ обсуждают повышение порога для предприятий общественного питания, позволяющего не платить налог на добавленную стоимость (НДС) — с 2 до 3 млрд руб. в год.

Как заявили в Минфине, этот вопрос прорабатывается совместно с ФНС. Министерство концептуально поддержало инициативу. В настоящее время рестораны освобождены от уплаты НДС, если совокупный доход в год не превышает 2 млрд и услуги общепита составляют не менее 70% от всего заработка.

В декабре 2024 года "Опора России" направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поднять лимит по нулевому НДС до 3 млрд. В нем говорится, что данная инициатива даст стимул для дальнейшего развития отрасли и обеспечит дополнительные доходы в бюджет за счет "обеления" рынка общепита.

Кроме того, порог следует поднять с учетом накопленной инфляции. Действующий лимит в 2 млрд приводит к тому, что рестораторы при приближении к предельной величине вынуждены отказываться от развития, продавать бизнес или скрывать доходы, сообщают "Известия".

Напомним, ранее к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась организация "Общественная потребительская инициатива", которая посчитала, что кабмин России должен отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды.