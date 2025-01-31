"Уральские авиалинии" завершили демонтаж севшего в поле Airbus А320

Авиакомпания "Уральские авиалинии" закончила демонтаж деталей и агрегатов с совершившим в пшеничном поле авиалайнера, а распил самолета планируется завершить в течение нескольких дней.

Уже демонтированы двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Сняты компьютеры, датчики, антенны. Самыми последними были демонтированы стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации.

Все снятые компоненты прибыли в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации, сообщает РИА Новости.

О том, что севший в пшеничном поле самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти, стало известно в августе 2024 года. В октябре самолет исключили из воздушного флота авиакомпании.