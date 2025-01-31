Арестовано имущество группы "Домодедово" и активы Каменщика и Когана

Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры России, наложив арест на имущество группы "Домодедово", а также на доли и акции в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.

Кроме того, ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части отчуждения долей в уставном капитале, реорганизации, изменений уставного капитала, смены состава и структуры органов управления, о передаче полномочий гендиректора общества по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю в отношении компаний группы. Исключения составляют внесение таких изменений по заявлениям Федерального агентства по управлению госимуществом.

Суд также запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров и совершать действия, которые направлены на вывод денежных средств и иного имущества.

По решению суда, ООО "Домодедово Фьюэл Сервисез" должно обеспечить представителю Росавиации доступ к деятельности, а также финансовой и технической документации компании, чтобы исключить чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность граждан путем возможности отмены управленческих решений, нарушающих бесперебойную и безопасную заправку воздушных судов, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что владельцы группы компаний "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2021-2023 годах вывели за рубеж 18 млрд рублей прибыли аэропорта под видом погашения займов.