30 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Бывшего гендиректора "Фонбет" арестовали по делу о взятке

Бывшего вице-президента РФС, гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина арестовали по делу о крупной взятке. Решение вынес Тверской суд Москвы.

Как передает "Интерфакс" слова адвоката Анохина, тот оформил явку с повинной, признал вину в полном объеме, дал показания на других участников коррупционной схемы и передал следствию данные своего телефона. По этой причине, считает адвокат, его подзащитный заслуживал более мягкой меры пресечения, однако, суд счел иначе.

Сам же Анохин заявил в суде, что все еще является гендиректором "Фонбет", хотя ранее в компании это отрицали. Также стало известно, что обвиняемый имеет двойное гражданство - российское и мексиканское.

Пока Анохина обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ - "Дача взятки в особо крупном размере", другого фигуранта дела - юриста Степана Грицкова обвиняют в ч. 4 ст. 291 УК "Посредничество при даче взятки". Ему также как и Анохину избрали меру пресечения в виде ареста до 29 марта включительно.

Ранее стало известно, что по делу также был задержан руководитель следственного управления УВД Восточного административного округа Москвы Сергей Бивол.

Сергей Анохин занимал должность вице-президента Российского футбольного союза с 2016 по 2022 год. Затем занял пост гендиректора букмекерской компании "Фонбет". В компании на фоне новостей о задержании Анохина заявили, что он Гендиректор "Фонбет" задержан по делу о взятке с поста в январе. И.о. директора стал Константин Линев.

Теги: Фонбет, гендиректор, арест, взятка, коррупция


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