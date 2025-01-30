Власти считают, что выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

Власти США уже не рассчитывают найти выживших после авиакатастрофы над Вашингтоном.

"На данный момент мы считаем, что выживших нет", - заявил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли. Он уточнил, что спасатели обнаружили тела 27 погибших среди обломков пассажирского самолета и тело члена экипажа военного вертолета, передает ТАСС.

NBC со ссылкой на источники сообщал, что более 30 тел найдено в реке Потомак, где затонули обломки. Отмечается, что поисково-спасательная операция идет "в тяжелых условиях", температура воды составляет около 0 градусов.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.

На борту самолета находились, в том числе, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, а также несколько действующих американских спортсменов.