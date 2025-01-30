Госдума обратилась к Конгрессу США из-за информации об обсуждении покушения на Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение к Конгрессу США и ООН в связи с информацией об организации покушения на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канал палаты парламента.

В ГД потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование данной информации. Отмечается, что в случае ее подтверждения "виновные должны понести неотвратимое наказание".

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала устранить Владимира Путина. "Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. По словам представителя Кремля, российские специальные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь - главы государства.