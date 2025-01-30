Югорчанку обманули мошенники, предложив работу по оценке и бронированию номеров в отелях

Жительница Нижневартовска хотела заработать на оценке отелей, но лишилась сбережений в сумме свыше 400 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, 28-летняя вартовчанка получила через мессенджер предложение о высокооплачиваемой работе. Ей предложили посещать сайты бронирования отелей для повышения количества отзывов и просмотров. Кроме того, необходимо было бронировать номера в определенных отелях, чтобы поднять их рейтинг среди конкурентов. Бронировать номера женщина должна была за свой счет, но мошенники обещали ей возвращать деньги с дополнительным бонусом. И первые операции на небольшие суммы прошли успешно - женщине возвращали деньги. Но затем вартовчанке предложили перевести значительно большие суммы, пообещав более высокую оплату. Поверив аферистам, женщина сделала перевод денег на указанные счета. Мошенники продолжали требовать новых крупных бронирований.

Через восемь дней работы, так и не получив обещанных доходов, югорчанка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб от преступных посягательств превысил 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).