30 Января 2025
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Происшествия За рубежом
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Американский фигурист из-за собаки не попал на борт самолета, который потерпел крушение

Американский фигурист Джон Маравилла не смог попасть на борт самолета, который потерпел крушение близ Вашингтона, и тем самым, вероятно, сохранил себе жизнь.

Спортсмен собирался лететь вместе со своим псом, однако во время регистрации в аэропорту Уичито выяснилось, что собака слишком большая для переноски, поэтому на борт ее не пустят. В итоге спортсмену пришлось ехать на машине, передает РИА Новости.

На борту самолета, потерпевшего крушение в США, могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, переехавшие в Соединенные Штаты. Борт вылетел из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана. Спасатели извлекли минимум 19 тел погибших.

Теги: самолет, сша, крушение, джон маравилла


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