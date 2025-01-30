В Калуге состоялось заседание регионального отделения Параолимпийского комитета России

Во дворце спорта «Центральный» в Калуге члены регионального отделения Параолимпийского комитета РФ обсудили планы дальнейшей работы. Отмечалось, что среди приоритетных задач – привлечение к занятиям физкультурой и спортом ветеранов специальной военной операции.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев был избран заместителем председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России.

«В Калуге есть возможность для занятий конным спортом, пулевой стрельбой, настольным теннисом, плаванием. Сформировано расписание занятий для участников СВО в учреждениях, подведомственных Минспорту. В этом году нашим спортсменам предстоит подготовиться к проведению регионального Кубка Защитников Отечества, в марте состоятся всероссийские соревнования в Ханты-Мансийске. А в мае в Калуге пройдёт финал Кубка Защитников Отечества. Также обсудили с коллегами возможность создания в регионе адаптивного центра физкультуры и спорта», – прокомментировал Юрий Моисеев.