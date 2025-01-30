В Новом Уренгое подростки угнали автомобиль

В Новом Уренгое подростки признаны виновными в угоне автомобиля без цели хищения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Поздним вечером 27 июля 2024 года компания из трех шестнадцатилетних подростков и их совершеннолетнего приятеля во время прогулки обнаружила незакрытый автомобиль. Юноши заглянули в машину, увидели там ключи, отогнали машину в соседний двор, завели его и поехали кататься.

Пресекли их преступные действия сотрудники ДПС, выявившие угнанное транспортное средство.

Приговором суда виновным назначены наказания в виде штрафов.