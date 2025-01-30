Александр Соколов и Михаил Развожаев договорились о развитии сотрудничества Севастополя и Кировской области

Состоялась рабочая встреча губернатора Кировской области Александра Соколова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в ходе встречи губернатора обсудили перспективы сотрудничества российских регионов.

"В Крыму сейчас идет активная стройка, есть запрос на наше деревянное домостроение. Мы готовы продвигать наших производителей и их товары. Есть спрос и на продукцию кировских мебельных фабрик. Договорились с Михаилом Владимировичем, что детально проработаем, как эти процессы организовать", — сообщил Александр Соколов.

Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждали губернаторы, касалось развития туризма. В ходе рабочего визита в Севастополь главы регионов побывали в Новом Херсонесе.

"Настоящее место силы, которое будет интересно не только паломникам, но и всем русским людям. На месте крещения князя Владимира в Свято-Владимирском соборе перед Корсунской иконой Божией Матери всей кировской делегацией помолились за здравие наших воинов и благополучие всех кировских семей", — поделился Александр Соколов.