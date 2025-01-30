Более 240 военных потеряла в курском приграничье Украина за сутки

Более 240 человек потеряли в течение суток боевых действий в приграничных районах Курской области вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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Также уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

По данным ведомства, за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ составляют примерно 50 тысяч человек. Например, в январе этого года погибли почти 52 тысячи человек. В декабре прошлого года - почти 49 тысяч.

При этом, численность новых солдат уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. Их без подготовки направляют на бои.

Кроме того, по официальным данным, около 100 тысяч украинских военнослужащих сбежали из воинских частей.

Ранее сообщалось, что канал CNN провел расследование о погибших на Украине американских боевиках, пишет МК.ру.

"На Украине гибнет все больше американских боевиков. Доставка их тел домой - сложная задача", – пишет CNN.

За последние полгода число жертв резко возросло. Издание сообщает, что более 20 американцев пропали без вести. Тела убитых очень сложно найти и вывезти.