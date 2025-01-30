Более 240 военных потеряла в курском приграничье Украина за сутки
Более 240 человек потеряли в течение суток боевых действий в приграничных районах Курской области вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Также уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.
По данным ведомства, за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ составляют примерно 50 тысяч человек. Например, в январе этого года погибли почти 52 тысячи человек. В декабре прошлого года - почти 49 тысяч.
При этом, численность новых солдат уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. Их без подготовки направляют на бои.
Кроме того, по официальным данным, около 100 тысяч украинских военнослужащих сбежали из воинских частей.
Ранее сообщалось, что канал CNN провел расследование о погибших на Украине американских боевиках, пишет МК.ру.
"На Украине гибнет все больше американских боевиков. Доставка их тел домой - сложная задача", – пишет CNN.
За последние полгода число жертв резко возросло. Издание сообщает, что более 20 американцев пропали без вести. Тела убитых очень сложно найти и вывезти.