Екатеринбург получит на транспортную реформу 2 млрд рублей

Екатеринбург получит 2 млрд рублей на реализацию транспортной реформы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Постановление о порядке предоставления субсидии на организацию транспортного обслуживания было принято региональным правительством сегодня, 30 января. Деньги будут направлены из бюджета Свердловской области в 2025 году.

Принятый документ устанавливает цель и условия предоставления субсидии. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходов Екатеринбурга на новую систему контрактов составит не более 50%.

Напомним, уже с 1 февраля в столице Урала вступают в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта включая автобусы, троллейбусы и трамваи. На прошлой неделе в Екатеринбурге определили перевозчиков, с которыми заключат такие контракты.

Ранее сообщалось, что новая транспортная реформа обойдется в 13 млрд рублей.