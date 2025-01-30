В Первоуральске вынесли приговор группировке, похитившей у страховых компаний 3,9 миллиона рублей

Первоуральский городской суд вынес приговор 12 участникам организованной группы, успевшим похитить у различных страховых компаний более 3,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что участники группы обладали специальными познаниями в ремонте автотранспортных средств и оформлении выплат. С августа 2020 года по июнь 2023 года они умышленно повреждали автомобили, создавая видимость ДТП, извлекали подушки безопасности, а после обращались в ГИБДД для оформления аварии и получения документов. Их мошенники относили уже в страховые компании, где им перечисляли выплаты.

Помимо общего ущерба в 3,9 млн рублей, соучастники преступления пытались похитить еще 725 тыс. рублей.

В зависимости от роли и степени участия, каждого фигуранта обвинили по чч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой" и ч. 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ "Покушение на мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой".

Поскольку двое из группировки заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Первоуральский городской суд назначил 8 виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одному осужденному назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, троим виновным – штраф в размере 20 тыс. рублей.

В отношении 5 лиц уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Приговор суда не вступил в законную силу.