CNN: Диспетчеры предупреждали экипаж вертолета о столкновении с самолетом

Опубликована запись переговоров диспетчеров перед столкновением военного вертолета Black Hawk и пассажирского самолета American Airlines в США. Об этом сообщает издание CNN, пишут Известия.

Авиадиспетчеры говорили о том, что вертолет может столкнуться с пассажирским самолетом.

Через несколько секунд после вопроса о видимости экипажу Black Hawk на записи слышны вздохи. После этого диспетчер сообщил о столкновении.

На борту самолета, потерпевшего крушение в США, могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, переехавшие в Соединенные Штаты. Борт вылетел из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России. Их сын - Максим Наумов - выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место, так как упал на прокате, набрав 248,16 баллов. На борту могли находиться и другие спортсмены и тренеры, поскольку это был единственный рейс в сторону восточного побережья.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.

Катастрофу "Известиям" прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, это "ужасные новости".

"Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова — дома, Аннабель Морозова — дома", — сказала Тарасова.