За жестокое убийство 2-летней падчерицы жителю Первоуральска просят 25 лет колонии

Гособвинение запросило для 28-летнего жителя Первоуральска 25 лет колонии за жестокое убийство двухлетней дочери его сожительницы. Утверждается, что мужчина с октября по декабрь жестко избивал ребенка из-за личной неприязни, что в конечном итоге и привело к остановке сердца несовершеннолетней.

В ходе судебных разбирательств гособвинитель предоставил доказательства, что мужчина, проживающий в 2023 году систематически наносил ребенку 2021 г.р. побои и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью, издевательствами и мучениями. При этом, часто насилие происходило на глазах старшего брата девочки 2019 г.р. Все это происходило якобы за ненадлежащее поведение ребенка. Отчим брючным ремнем бил в область тела, ягодиц, верхних и нижних конечностей, а кулаком по животу и голове. Однажды он подошел к сидевшему на горшке ребенку, и ударил ее по голове кулаком не менее пяти раз. Из-за этого девочка минимум три раза ударилась головой о бетонную стену. Потом мужчина схватил руку падчерицы и бросил ее в ванну, от чего та сильно ударилась спиной о металлическую поверхность ванны. Кроме того, он оставлял девочку связанной.

Начиная с 15.00 3 декабря до 12.00 5 декабря обвиняемый реализовывал умысел на убийство ребенка. Находясь в наркотическом опьянении, он систематически бил девочку руками и ногами, а после в детской комнате схватил за шею и четыре раза прижимал лицом к матрасу. Когда это не возымело успеха, он поднял несовершеннолетнюю за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол, из-за чего та ударилось головой о металлические сани.

Смерть произошла на месте от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности.

Первоуральца обвиняют по нескольким статьям:

пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью);

п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего);

пп. "г", "д", ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего).

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года.