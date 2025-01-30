Россиянина, совершавшего диверсии по заданию СБУ, задержали в Подмосковье

Россиянин задержан в Московской области за серию диверсий, совершенных по заданиям Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, в 2023 году мужчина через интернет установил контакт с сотрудником украинской спецслужбы. Он прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.

В 2023 и 2024 годах мужчина, действуя по указанию куратора, совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи. Также он поджег складское помещение коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны, пишет ТАСС.

В декабре сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде россиянина, готовившего подрыв железнодорожных путей. У него обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство. Также у молодого человека нашли переписку с представителем украинских спецслужб.

Ранее украинского агента, изготавливавшего бомбы для проведения терактов в трех российских регионах, задержали в Калужской области. Следствие установило, что в октябре 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина оборудовал лабораторию для производства взрывчатки в своем загородном доме. Изготовленные взрывные устройства, как сообщает ФСБ, передавались через тайники другим агентам для терактов в Белгороде и Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле.