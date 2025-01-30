На борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились спортсмены

Федерация фигурного катания США подтвердила информацию о том, что на борту разбившегося лайнера были спортсмены. Об этом сообщило издание NBC News, пишет РБК.



"Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Уичито, где проходил Чемпионат США по фигурному катанию", — говорится в заявлении.

Имена спортсменов и другие подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что на борту самолета могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию - россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, переехавшие в Соединенные Штаты.

Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России. Их сын - Максим Наумов - выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место, так как упал на прокате, набрав 248,16 баллов.

Рейс American Airlines в Канзас был единственным, что летел в этот день в направлении восточного побережья. На борту могли находиться несколько фигуристов и их тренеры. Один из спортсменов чудом выжил — Джона Маравиллу не пустили в самолёт. Об этом он написал в соцсетях и поехал до Канзаса на машине.