30 Января 2025
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: Курс ОДНКР поможет нашим детям понять и принять ценности страны

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказал уверенность, что новый предмет - Основы духовно-нравственной культуры России будет эффективным инструментом в воспитании и обучении юных россиян.

"Год очень интенсивной и, как видим, плодотворной работы привел к тому, что предмет был содержательно переосмыслен. И вот святейший Патриарх и Министр образования сказали о том, что курс ОДНКР возвращается, но уже в новом формате - духовно-нравственная культура России. Или, если кратко, ДНК России, хорошее название. И второе. Этот курс будет ценностным. И будет единым для всех регионов. Теперь стоит большая задача перед педагогическим сообществом, чтобы написать программу, учебник так, чтобы это было интересно", - прокомментировал Митрополит Евгений.

Напомним, накануне в ходе пленарного заседания 33-х Рождественских Чтений Патриарх сообщил, что предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР) возвращается в школьные программы. Он будет преподаваться учителями истории для учеников 5-7-х классов.

"Насколько я знаю, этот курс обучения будет построен на примерах биографий лучших людей страны Я думаю, что такое сочетание - самой личности и ценностей, которые эти люди воплощали, помогут нашим детям понять и принять новый предмет", - уточнил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

 

Теги: основы духовно-нравственной культуры россии, митрополит евгений, ученики


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