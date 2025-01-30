В провале асфальта под автобусом в Перми обвинили погоду

Инцидент произошел сегодня. Перевозку выполняла компания "Дизель". Транспортное средство провалилось в образовавшуюся яму на участке ремонтных работ задними колесами. Пострадавших нет.

Движение в одном направлении на данном участке улицы обеспечено.

Причиной появления провала на пересечении шоссе Космонавтов и ул. Мильчакова под автобусом маршрута №120 стало обрушение переувлажненного из-за погоды грунта при проведении работ подрядчиком "АБЗ Дорстрой" по устройству ливневой канализации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранспорта



