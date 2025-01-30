Бывшие российские фигуристы находились на борту упавшего в США самолета

На борту самолета, потерпевшего крушение в США, могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, переехавшие в Соединенные Штаты. Как сообщает Спортс, борт вылетел из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России. Их сын - Максим Наумов - выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место, так как упал на прокате, набрав 248,16 баллов.

Рейс American Airlines в Канзас был единственным, что летел в этот день в направлении восточного побережья. На борту могли находиться несколько фигуристов и их тренеры. Один из спортсменов чудом выжил — Джона Маравиллу не пустили в самолёт. Об этом он написал в соцсетях и поехал до Канзаса на машине.

Как пишет SHOT, 23-летний сын фигуристов также находился на борту самолёта.

Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России, в 1994-м они выиграли чемпионат мира. В 1995-м фигуристы поженились, в 1998-м (сразу после окончания спортивной карьеры) уехали в США после неудачной попытки отобраться на Олимпиаду-1998.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку в США. На борту рейса авиакомпании American Airlines было 60 человек и 4 члена экипажа. В вертолете — 3 военнослужащих. Лайнер упал в реку Потомак, недалеко от аэропорта Рональда Рейгана.