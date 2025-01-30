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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге с самокатчика взыскали 500 тысяч в пользу сбитой им пенсионерки

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки, которую сбил водитель электросамоката.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 4 июня прошлого года на улице Куйбышева в уральской столице. Самокатчик наехал на пенсионерку, после чего скрылся. В результате ДТП пожилая женщина получила перелом левой бедренной кости, плечевой кости и рваную рану головы. Экспертиза расценила это как тяжкий вред здоровью.

Как отметили в прокуратуре, пострадавшая долгое время не могла самостоятельно передвигаться и до сих пор находится на амбулаторном лечении. Ведомство подало иск о взыскании компенсации с виновника инцидента.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с самокатчика 500 тысяч рублей в пользу сбитой пенсионерки. В прокуратуре добавили, что продолжат держать ситуацию на контроле.

Напомним, на днях в Екатеринбурге суд взыскал с родителей подростка ущерб за ДТП с электросамокатом. Их обязали заплатить более 170 тысяч рублей.

Теги: самокат, компенсация, пенсионерка, суд, прокуратура, Екатеринбург


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Ранее 05.06.2024 08:30 Мск В Екатеринбурге самокатчик сбил пенсионерку на перекрестке

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