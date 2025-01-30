Shot: ВСУ атаковали распределительную станцию нефтепровода "Дружба"

ВСУ атаковали двумя американскими ракетами распределительную станцию нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Брянской области, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Shot со ссылкой на очевидцев сообщил о пожаре в районе Новозыбкова. Отмечалось, что перед этим были слышны громкие взрывы, предварительно, было сбито несколько воздушных целей.

Также сообщалось, что украинскую ракету сбили ночью в небе над Курской областью. Накануне вечером в области объявляли ракетную опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.