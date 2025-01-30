Игорь Седов сообщил, что в Астрахани проработают вопросы налогообложения по обращениям предпринимателей

"За последние две недели несколько раз встречался с предпринимательским сообществом по вопросу налога на имущество. Сегодня принял участие в рабочем совещании под руководством Председателя Правительства Астраханской области Дениса Афанасьева по этому же вопросу", - отметил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Глава регионального кабмина дал поручение муниципальным и региональным ведомствам провести подробный анализ базы астраханских предпринимателей для дальнейшего рассмотрения возможности создания дифференцированной модели налогообложения.

"На данном рабочем совещании я озвучил предложения от предпринимательского сообщества, которые указывают на некоторые юридические коллизии. Например, есть некий предприниматель А с помещением площадью 90 кв. м, допустим, в большом торговом центре и есть предприниматель Б с отдельностоящим зданием, условно торговый павильон, площадью те же 90 кв. м. Предприниматель А платит по налоговой ставке 2%, а предприниматель Б – по 0,5%. И таких нюансов выявилось достаточно больше количество", - отмечает Игорь Седов.

Спикер Думы Астрахани сообщает, что по итогам обсуждения в астраханском правительстве будут подготовлены письменные обращения за разъяснениями по особенностям применения статей Налогового Кодекса Затем предстоит подготовить нормотворческую инициативу с внесением поправок.

"Буду продолжать информировать астраханцев по данному вопросу", - сообщил Игорь Седов.