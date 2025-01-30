Дуров: Успех китайского DeepSeek обусловлен заимствованной у СССР образовательной моделью

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил о превосходстве китайского образования над западным в области ИИ, объяснив успех китайцев заимствованной у СССР моделью образования.

"После успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области ИИ. Однако прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что китайские студенты давно превосходят многих других на международных олимпиадах по математике и программированию.

Дуров объяснил успех Китая в области искусственного интеллекта заимствованной у СССР образовательной моделью, которая поощряет жесткую конкуренцию между учениками. По его словам, такая система позволяет подготовить выдающихся в математике и науке учеников.

Западные образовательные учреждения, по мнению бизнесмена, наоборот, препятствуют конкуренции и выступают против публичного объявления оценок и результатов.

"Если система среднего образования в США не будет радикально реформирована, растущее доминирование Китая в сфере технологий кажется неизбежным", - заключил Дуров.

Ранее основатель и президент компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова заявила, что новая разработка в сфере искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek не представляет собой ничего принципиально нового в мире нейронных сетей.

DeepSeek-R1 появилась в США 10 января и быстро заняла лидирующие позиции в списке самых популярных приложений Apple AppStore. Как стало известно, разработка чат-бота обошлась китайской компании примерно в 6 миллионов долларов — в 100 раз меньше, по сравнению с ChatGPT. Кроме того, сам факт того, что возможности китайского чат-бота оказались сравнимы с возможностями OpenAI, стал настоящим потрясением для компаний Кремниевой долины. 27 января капитализация Microsoft упала примерно на 4%, Oracle — на 7%, а nVidia и вовсе подешевела в определенный момент больше чем на 16% (на 600 миллиардов долларов). Наиболее сильно это затронуло главу Nvidia Дженсена Хуанга, чье личное состояние сократилось на 20%, или на $20,1 млрд.

Агентство Bloomberg написало, что пятьсот богатейших людей мира потеряли более сотни миллиардов долларов после презентации китайского ИИ.