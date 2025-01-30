30 Января 2025
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Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Экс-чиновник свердловского МинАПК останется в СИЗО по делу о выращивании конопли

Бывший глава отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский останется в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Крупский обвиняется по статье УК РФ "Незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере". По версии следствия, экс-чиновник МинАПК занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах, располагавшихся в Белоярском районе.

25 декабря 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Игоря Крупского под стражу до 23 февраля 2025 года. В апелляционной жалобе, поданной в областной суд, его адвокат просил изменить меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы.

Игорь Крупский в суде(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил апелляцию без удовлетворения. Крупский продолжит находиться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в нарколаборатории, якобы принадлежащей Крупскому, обнаружили около 65 кг наркопродукции. В контейнерах были найдены 18 мешков марихуаны и 143 куста каннабиса. После этого чиновника лишили его должности в министерстве.

Теги: Крупский, дело, СИЗО, суд


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Ранее 14.01.2025 12:27 Мск Силовики, работавшие по делу главы отдела земледелия минАПК, накрыли нарколабораторию
Ранее 13.01.2025 15:38 Мск Начальника отдела земледелия минАПК отправили в СИЗО за выращивание конопли

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