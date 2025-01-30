Социолог УрФУ предложила ввести предмет "Технология родительского труда" для повышения рождаемости у студентов

Привитие семейных ценностей молодежи должно идти непрерывно - от школы до среднего и высшего образования. Именно поэтому, после курса семьеведения в школах, у студентов вузов и колледжей должен быть обязательным к посещению такой предмет, как "Технология родительского труда". Об этом рассказала социолог, демограф, профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Анна Багирова.

По ее словам, запрос на такой курс есть, ведь по имеющимся у университета данным, 70% молодых женщин считает, что им не достает психологических, медицинских и бытовых знаний, чтобы стать образцовой матерью. При этом, они готовы учиться.

"Сейчас двинулась общая система образования, и появился курс семьеведения. Мы говорим о том, что в системе среднего профессионального образования, высшего образования должен быть какой-то курс, например "Технология родительского труда", в котором бы, кроме самих технологий, конечно же, доносились важные посылы о ценности семьи, о важности и значимости семьи для государства, о тех мерах государственной поддержки, которые существуют. Чтобы повышалась информированность и усиливался информационный фон. В идеале такой предмет должен быть в каждом ВУЗе и техникуме, обязательным к посещению и с зачетом", - сказала Багирова в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

По данным Школы государственного управления предпринимательства вуза, около 60% студентов планируют родить первенца в период с 25 до 29 лет. При этом, 53% студентов планируют иметь двоих и более детей, а 18% - трех и более. Интересно и то, что о многодетных семьях больше мечтают парни, нежели девушки. Багирова отметила, что хотя цифры и неплохие, но факты говорят о том, что репродуктивные установки молодежи далеко не всегда реализуются. Именно поэтому и важно популяризировать образ многодетных семей, задавать репродуктивные установки, благодаря чему разрыв между желаемым и фактическим числом детей будет сокращен.

Кроме уроков, повышению демографии поможет и материальная поддержка от вузов и государства. Социолог отметила, что новая мера поддержки матерям до 23 лет в виде единовременной выплаты в 50 тыс. и помощи с ипотекой, конечно, стимулирует, но недостаточно. На данный момент, само введение новых мер показывает, что государство готово помогать молодым семьям. Но не стоит забывать и про тех, у кого уже есть первенец. Багирова заявила, что России нужна прогрессирующая система материальной поддержки семей: с каждым последующим ребенком уровень поддержки должен быть выше.

"Сумма различных мер на следующего ребенка должна быть выше, чем за первого. Чтобы такая система прогрессирующей поддержки стимулировала родителей на рождение большего числа детей. Это как раз то самое, что, скорее всего, позволит увеличить число детей у тех женщин, которые уже сегодня имеют одного ребенка", - сообщила демограф.

Также, по ее словам, в сфере мер поддержки существует дискриминация семей. Например, предпочтение отдается многодетным, хотя все дети для государства важны.

"В стране реализуется очень крупный набор мер материальной поддержки, но часть мер работает только на одни категории населения и в определенном смысле, возможно, дискриминируя другие категории населения. Поддержка малоимущих например. У нас ведь сегодня в стране все дети важны, потому что все эти дети будущие работники, налогоплательщики, будущие потребители, будущие родители, в конце концов. И их воспитание сегодня должно поддерживаться обществом независимо от того, в какой семье этот ребенок родился", - подчеркнула профессор.

Очень весомым для молодых семей является и фактор наличия жилья. С этим могут помогать работодатели при участии в жилищных программах поддержки - помощь в найме, приобретении жилья, погашении части ипотеки, приобретении служебного жилья и так далее.

В свою очередь вузы будут повышать стипендии до уровня МРОТ, ведь многие студенты сейчас совмещают учебу с работой. Увеличенный размер стипендий позволит студенту отказаться от дополнительного заработка и освободить время для других жизненных задач, в том числе и для семьи. Однако, в таком случае, рынок труда рискует испытать серьезный дефицит рабочих рук, но это уже вопрос из другой сферы.