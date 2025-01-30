В Югре школьников младших классов переводят на дистанционное обучение

В регион в настоящий момент пришли 30-градусные морозы.

Очные занятия отменены в школах крупных городов, таких как Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Нягань, Радужный и десятков населенных пунктов Югры Сорум, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Унъюган, Игрим, Излучинск, Новоаганск, Большетархово, Варьеган, Ларьяк, Русскинская, Чемаши, Чехломей, Щекурья, Охтеурье, Вата, Кимкьясуй, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Аган, Зайцева Речка, Коммунистический, Светлый, Федоровский, Перегребное, Покур, Саранпауль, Сосьва, Шеркалы.

В Югре переводят на дистанционное обучение учеников с первого по четвертый класс из-за сильных морозов. Информация размещена на сайте госорганов Югры, передает корреспондент Накануне.RU .



