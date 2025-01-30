Украинскую ракету сбили над Курской областью прошедшей ночью

Украинскую ракету сбили ночью в небе над Курской областью, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

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"Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью", - говорится в сообщении оперштаба.

Накануне вечером в области объявляли ракетную опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. На улице во время опасности нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео предоставило Минобороны РФ.

"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Подразделения вооруженных сил Украины шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено.

За время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.