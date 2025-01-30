Россияне стали меньше покупать крупную бытовую технику

Продажи крупной бытовой техники в России в 2024 году по сравнению с 2023 годом показали скромную динамику.

По данным аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", количество таких покупок в штуках в прошлом году было ниже на 8% по всему сегменту, тогда как медианная цена техники увеличилась на 13% до 29 тыс. 366 руб. "Оживление" наблюдалось лишь в самых популярных категориях – холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, кондиционеры и кухонные плиты.

Фактически объемы продаж в денежном выражении росли медленнее потребительской инфляции прошлого года (по данным Росстата – 9,54%), но чуть быстрее цен на непродовольственные товары – 6,38%.

По словам экспертов, снижение спроса связано, в том числе, с прекращением программ льготных ипотек, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в дни распродаж "взлетели" продажи "умных" колонок и косметики.